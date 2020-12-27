استخراج نتيجة الطالب من منصة مدرستي إلكترونيًا

يمكن استخراج نتيجة الطالب من منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث وفر وزارة التعليم السعودية نظام نور ومنصة مدرستي لكي يتمكن جميع طلابنا من الاستعلام عن النتيجة برقم الهوية كما سوف نوضح لكم متابعينا الكرام بالأراضي الحجازية لمعرفة نتائج الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية في كافة الاختبارات بشكل إلكتروني بدون الحاجة للتوجه إلي المدرسة التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم بالخطوات طريقة استخراج النتائج من منصة مدرستي التعليمية فرجاءً تابعونا.

طريقة

استخراج نتيجة الطالب من منصة مدرستي

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية العامة من خلال زيارة موقع مدرستي الالكتروني السعودي، حيث توفر بوابة منصة مدرستي الإلكترونية إمكانية استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية والرقم السري كما سوف نوضح لكم بالنقاط التالية.

البحث عن منصة مدرستي تسجيل دخول للطلاب من ثم.

من ثم. كتابة اسم حساب الطالب/ الطالبة أو رقم الهوية والرقم السري في الحقول الفارغة من ثم.

إدخال رمز التحقق المكون من مجموعة أرقام من ثم.

الضغط علي تسجيل الدخول من ثم.

اختيار خدمة إشعارات درجات الفضل الدارسي سواء كان الأول أو النهائي من ثم.

ستجد ملف موجود بصيغة pdf اسفل الشاشة قم بالضغط عليه من ثم.

بعدها ستجد الملف على سطح المكتب قوم بفتحه بها نتائج الاختبارات نور برقم الهوية، حيث يمكن حفظ النتائج وطباعتها بكل سهولة ويسر، حيث سيتضمن الملف العديد من المعلومات وهي اسم الطالب بالكامل واسم المدرسة واسم الفصل الخاص بالطالب والفصل المدرسي وجميع الدرجات العلمية بشكل تفاصيلي.