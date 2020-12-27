تعرف علي تردد القنوات التعليمية الجديد لعام 2021 وكيفيه ضبطها

تردد القنوات التعليمية 2021 وكيفية ضبطها علي نايل سات، فالآن اصبح التعليم عن بعد عن طريق المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو شبكات التليفزيون أمر مهم جدا وضروري نظرا للظروف التي يمر بها العالم للمحافظة علي صحة الطلاب والمعلمين والمستوي التعليمي، فاصبح متاح لك أن تتعلم ما تريد بدون مصاريف أو رسوم تعليمية عن طريق القنوات التعلمية حيث تحتوي علي مناهج علمية ودراسية ممتازة وشرح تفصيلي للمناهج لمختلف المراحل التعليمية، فاصبح هناك العديد من القنوات التعليمية المختلفة والآن سوف نذكر ترددها علي نايل سات.

تردد القنوات التعليمية تردد قناة مدرستنا التعليمية الجديد Madrastna TV 2021

قناة مدرستنا التعليمية هي قناة للتعليم عن بعد تحت رعاية وزارة التربية والتعليم لمناهج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني والثالث الإعدادي وترددها 12303 علي القمر الصناعي نايل سات معدل استقطاب أفقي، وتم إضافة قناة جديدة لشبكة قنوات مدرستنا لتتضمن شرح تفصيلي لمناهج للمرحلة الثانوية ويكون ترددها 12206 علي القمر الصناعي نايل سات معدل استقطاب راسي .

الجديد EDU 1 2021

قناة مصر التعليمية وهي ضمن شبكة قنوات النيل التعليمية التي تعمل علي رفع كفاءة التعليم الجامعي وتتيح فرص التعليم بعد الجامعي فهي تقدم شرح مفصل للمرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والازهرية وترددها 11757 علي القمر الصناعي نايل سات معدل استقطاب افقي.

تردد قناة مصر التعليمية للتعليم الإعدادي الجديد EDU2 2021

قناة مصر التعليمية مباشر لشرح مباشر لمناهج الصف الابتدائي والإعدادي وترددها 12380 علي القمر الصناعي نايل سات معدل استقطاب افقي.

تردد قناة مصر التعليمية الجديد EDU1 2021

قناة مصر التعليمية EDU1 تتضمن شرح المناهج التعليمية للمرحلة الابتدائية وترددها 11747 علي القمر الصناعي نايل سات معل استقطاب راسي.

ضبط تردد القنوات التعليمية

• عن طريق الرسيفر الخاص بك اختر خيارات .Options

• ثم عليك اختيار تثبيت .Installation

• ثم عليك اختيار تثبيت يدوي .Manual Installation

• ثم تقوم باختيار القمر الصناعي Nile sat من قائمة الأقمار .Sat Menu

• ثم تقوم بإدخال تردد القناة التعليمية المطلوبة بدقة.

• ثم تقوم باختيار معدل الاستقطاب افقي H / رأسي V

• ثم عليك إدخال معدل الترميز .27500

• الآن سوف تختار Ok تم ثم تقوم بحفظ الخطوات السابقة .Save