إصابات كورونا فى تايلاند تصل إلى 6.141 حالة

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأحد، عن المركز الحكومى لإدارة أزمة (كوفيد-19) - أن الإصابات الجديدة تضمنت 94 حالة محلية و18 حالة وافدة من الخارج لعمال مهاجرين.

وارتفع إجمالى حالات التعافى من المرض فى البلاد إلى 6 آلاف و141 حالة، بينما توفى 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 1920 حالة فى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.