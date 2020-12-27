إصابات كورونا فى تايلاند تصل إلى 6.141 حالة

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأحد، عن المركز الحكومى لإدارة أزمة (كوفيد-19) - أن الإصابات الجديدة تضمنت 94 حالة محلية و18 حالة وافدة من الخارج لعمال مهاجرين.
وارتفع إجمالى حالات التعافى من المرض فى البلاد إلى 6 آلاف و141 حالة، بينما توفى 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 1920 حالة فى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.
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