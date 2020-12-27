اليابان تعلن حظر دخول الأجانب إلى أراضيها

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات اليابان، اليوم الأحد، قرارًا بحظر دخول الأجانب القادمين من جميع أنحاء العالم إلى أراضيها، باستثناء المواطنين اليابانيين والمقيمين فى البلد الآسيوى، وذلك اعتبارًا من 28 ديسمبر الجارى، تجنبًا لانتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.





وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، يسرى هذا الحظر حتى أواخر يناير المقبل، ما يمثل تشديدًا للقيود الحدودية التى تطبقها اليابان فى مواجهة تفشى جائحة كورونا. وكانت اليابان قررت الأسبوع الماضى، حظر دخول المسافرين القادمين من بريطانيا، موطن تفشى السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، والتى تعد أسرع انتشارًا من السلالات الأخرى المعروفة. وكانت اليابان أعلنت قرارًا بمنع دخول المسافرين القادمين من 150 دولة، إلا أنها سمحت بقدوم الأجانب الذين يحملون تأشيرات طلاب أو أعمال وأنشطة تجارية طويلة المدى منذ أكتوبر الماضى.

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