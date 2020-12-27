وزير الدفاع التركي يهدد باستهداف الجيش الليبي في حال تعرض القوات التركية...

حذر وزير الدفاع التركي الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأن قواته وداعموه باتو " هدفا مشروعا" في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحسب بيان وزارة الدفاع: "ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا". إلى ذلك أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن وزير الدفاع التركي وصل إلى العاصمة طرابلس أمس السبت في زيارة غير معلنة.

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