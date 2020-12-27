لقى عبدالرحمن نور الدائم التوم والي ولاية النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان) مصرعه إثر حادث سير صباح اليوم /الأحد/. ووقع الحادث على طريق (مدني الخرطوم)، حيث كان الوالي الراحل في طريقه إلى العاصمة الاتحادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع والي "النيل الأزرق" بالسودان في حادث سير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.