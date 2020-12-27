سلطنة عُمان: تشغيل ميناء الدقم بالكامل لمواكبة رؤية 2040

أعلنت سلطنة عمان،أن ميناء الدقم العُماني سيدخل مرحلة التشغيل الكامل العام المقبل،وفي إطار الاستعدادات المكثفة بسلطنة عُمان لإطلاق الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" مع مطلع العام الجديد 2021م.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم أن الشركة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة العُمانية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على تسليم آخر الحزم الإنشائية المتعلقة بالميناء خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية شهر يناير المقبل، ليستطيع الميناء العمل بما يقرب من الطاقة الكاملة، والذي يعد أكبر مشروعات البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وسيعمل الميناء خلال عام 2021م، على دعم القطاعات الأخرى بما في ذلك قطاع الثروة السمكية والحاويات، وتشمل أنشطته المساعدة في خفض كلفة استخراج النفط في عُمان من خلال تفعيل القطاع اللوجيستي إضافة إلى تصدير المعادن إلى العديد من دول العالم، وقد لعب ميناء الدقم خلال الأعوام القليلة الماضية دورًا كبيرًا في بناء المرافق والمشاريع الاقتصادية في منطقة الدقم بما في ذلك مصفاة الدقم والمشاريع المرتبطة بصناعة النفط والغاز.

وفي إطار الأدوار المحورية للميناء حاليًا، من المقرر أن يستلم خلال المرحلة القادمة رافعتين من نوع "اس تي اس" من أجل دعم تطوير محطة الحاويات والتعامل مع السفن الكبيرة، ومن المتوقع استلام المزيد من الرافعات المتخصصة في عمليات التحميل مما سيعمل على رفع وتيرة العمل في الميناء بحيث يتم تحميل 35 حاوية كل ساعة، لترتفع كفاءة الميناء بمعدل يقارب مليون حاوية مكافئة سنويًا، والخطة تشمل استلام 4 رافعات سريعة التحميل.

يُشار إلى أن ميناء الدقم حقق حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020م نموًا مطردًا وارتفاعًا في قيمة البضائع المتداولة عبره، حيث بلغت 379 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 174 مليون ريال خلال العام الماضي، واستقبل خلال تلك الفترة 607 سفن مقارنة بـ 498 سفينة خلال العام الماضي.