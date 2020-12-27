رئيس دولة يثير الجدل حول لقاحات كورونا

أثار الرئيس البرازيلي الجدل من جديد مع عدم مبالاته بلقاحات فيروس كورونا أو الوباء نفسه الذي لايزال يعتبره كالانفلونزا العادية رغم انه سبق وان اصيب به.
وسجلت البرازيل 17246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و307 وفيات خلال الساعات 24 الماضية، وفق ماذكرت وسائل اعلام.
تأتي الزيادة في اعداد المصابين في الوقت الذي قال فيه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه ليس قلقا بشأن التأخر في طرح لقاحات.
وأظهرت بيانات الوزارة، اليوم الأحد، أن البرازيل سجلت إجمالا نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة، و190795 وفاة جراء الفيروس.
ويتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الجائحة، وهو من أبرز المتشككين فيها على مستوى العالم.
ويواجه ضغوطا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بطرح لقاح في البرازيل.
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