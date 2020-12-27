نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات لأول انتقال ديمقراطي للسلطة بين رئيسين في النيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الانتخابات الرئاسة في النيجر، اليوم الأحد، في أول انتقال ديمقراطي للسلطة بين رئيسين بالبلاد، يخوضها 29 مرشحا للرئاسة.

وبحسب قناة روسيا اليوم، أن من بين المرشحين لخلافة الرئيس النيجري الحالي، محمدو إيسوفو، يعتبر محمد بازوم (60 عاما)، وزير الداخلية السابق ومرشح الحزب الحاكم، هو الأوفر حظا لترأس هذا البلد الصحراوي، البالغ تعداد سكانه نحو 23 مليون نسمة، وذلك بعد أن حكمه إيسوفو لولايتين، مدة كل منهما خمس سنوات، وفقا لـ"رويترز".

وكان محمد بازوم، وعد بمواصلة العمل بسياسات إيسوفو، كما تعهد بالقضاء على الفساد المستشري، وقال في مقطع مصور بثته حملته: "إذا كنت محظوظا بما يكفي للفوز بهذه الانتخابات، فستكونون قد اخترتم شخصا مستعدا للعمل من اليوم الأول".

ويذكر أن النيجر تعاني من أزمتين أمنيتين، حيث تواجه هجمات متكررة بالقرب من الحدود الغربية مع مالي، وبوركينا فاسو، مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، وتتعرض المناطق القريبة من حدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا، لهجمات تشنها جماعة "بوكو حرام".

ووفقًا لوكالة رويترز، أكثر من 40% من سكان البلاد يعيشون في فقر مدقع، حيث أن تداعيات فيروس كورونا ساهمت في تباطؤ النمو، مما زاد من آثار التغير المناخي، وانخفاض أسعار اليورانيوم، المنتج الرئيسي الذي تصدره البلاد، وأن الانتقال السلمي للسلطة، يعتبر "حجر زاوية" بالنسبة للنيجر التي شهدت أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.