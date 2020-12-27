خطوات التقديم في مساند وتسجيل الدخول إلى مساند

في الفترة الأخيرة كان يوجد العديد من الصعوبات في مكاتب الاستقدام في الربط الإلكتروني الرسمي، بالتواصل مع جهات التعاقد الخارجية بالدول المصدرة للعمالة المنزلية، وهذه الصعوبات حوالي 3 أيام على التوالي مع بوابة “مساند” المعطل، ولذلك تم تعثر المعاملات خصوصاََ أن الرابط الرسمي الإلكتروني مع مكاتب الخارج وهذا يعني تواصل الكفيل مع العاملة مباشرةً، ومن الجدير بالذكر أن الأمر الذي تم تعطيلة تماماََ هذا فضلاََ على أن الدول المصدرة قد تكون غير قادرة على استكمال الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى ذلك أن تم الإعلان على أن آلاف المعاملات معلقة في جميع الدول العربية، حيث أن السفارات السعودية غير قادرة على التصديق دون الربط الإلكتروني الرسمي مع “مساند”.

تسجيل الدخول إلى مساند :

زادت في الفترة الأخيرة محركات جوجل في البحث عن طريقة تسجيل الدخول في مساند، بالإضافة إلى ذلك أن مساند قامت المملكة العربية السعودية بتوفير هذا الموقع لكي يتم تسهيل السلطات السعودية إجراء استقدام العمالة المنزلية، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة ليست للمواطنين السعوديين فقط، حيث أن المقيمين داخل المملكة أيضا، ولذلك تم الإعلان عن طريقة التسجيل في موعد مساند.

خطوات تسجيل الدخول في مساند هي عدة خطوات يجب على المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية اتباعها، ويجب اتابع جميع الخطوات بكل دقة قراءة جديدة، حتى يستطيع الراغب في الاستفادة من خدمات مساند الذي يريد الحصول عليها، ومن الجديد بالذكر أن منصة مساند تم انشائها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث أن هذه المنصة لكي تسهل وتيسر جميع الأمور على المواطنين السعوديين، والمقيمين داخل المملكة أيضا، استقدام العمالة المنزلية من الخارج مع ضمان حقوق كل الأطراف، حتى لا يتم استغلال من قبل السماسرة وتجار مكاتب الاستقدام للمواطنين.

يجب الدخول على الموقع الرسمي مساند ، لكي يتم إصدار تأشيرة إلكترونياً. يجب إدخال بيانات التحقق من الجاهزية. ثم بعد ذلك إدخال بيانات التأشيرة المطلوبة. يجب إدخال جميع بيانات القدرة المالية. يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة. ثم الضغط على الإقرار والتعهد. ثم الضغط على أيقونة “إرسال”.

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خطوات التقديم في مساند :