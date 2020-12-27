نظام نور 1442 للطالب ولولي الأمر لاستعلام نتائج الطلاب برقم الهويه

أصدر موقع نظام نور برقم الهوية نتائج الطلاب 1442 للفصل الدراسي الأول، وذلك عن طريق موقعه الإلكتروني noor results بعد أن انتهت فترة الاختبارات النهائية في المملكة العربية السعودية، ويستطيع ولي الأمر الحصول علي إشعار درجات الطالب بكل سهولة وعند تفعيل رابط نظام نور للنتائج بالسجل المدني فقط سيمكنكم الاستعلام بكل سهولة بدون رقم سري أو أي مجهود، ومواصلة لجهود وزارة التعليم السعودي، فمع نجاح منصة مدرستي وما قدمته من البرامج والفقرات خلال مرحلة التعاليم عن بُعد، كان قد استقبل ملايين الطلاب في مختلف المراحل داخل المملكة العربية السعودية لأداء اختبار عن بعد أيضاً، وحان الآن موعد إعلان النتائج برقم الهوية عبر نظام نور 1442 بدون كلمة مرور.

موقع نظام نور 1442 NOOR

قام المسؤولين عن الموقع الإلكتروني بتفعيل رابط نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق للاستعلام عن النتائج، وطباعة شهايد الطلاب بكل سهولة، وحرصاً منا نقلنا عن وزارة التعليم، خطوات مبسطة لتسهيل عملية الحصول علي الإشعار الخاص بالطالب عن طريق تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر الجديد، أو من خلال رابط نور بالهوية فقط للطلاب وهو ما سنضعه لكم أيضاَ، وقد علمنا جميعاً أن بانتهاء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي، فقد استعد نظام نور لنتائج الطلاب من أجل توفير الشهايد وإشعار الدرجات للطلاب، وعملت الوزارة سريعاً علي تفعيل رابط نظام نور برقم الهويه فقط لسهولة الاستعلام عن نتيجة الطالب باستخدام الرابط الرسمي الذي نوفره لكم الآن كما يلي.

نتائج الطلاب نظام نور بالهوية ١٤٤٢

حرصت الوزارة علي توفير خطوات شرح مبسطة للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق، لهذا سنوفر لكم شرح سريع بالصور قبل إرفاق رابط النتائج كالآتي:

كانت هذه الخطوات التوضيحية من أجل سهولة استعلام نتائج نظام نور بدون رقم سري، ويمكنكم الحصول عليها من الخطوات الآتية مع الرابط.

رابط نور برقم الهوية فقط

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية، وكذلك المرحلة المتوسطة، وكذلك المرحلة الثانوية، كل هذه المراحل عن طريق رابط نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني فقط طبقاً للخطوات التالية:

يجب الدخول إلي موقع نظام نور 1442 للنتائج، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يجب إدخال البيانات المطلوبة منكم، مثل الرقم الخاص بالهوية الوطنية، ورمز التحقق.

يجب الالتزام بالرابط المخصص للاستعلام بهوية الشخص الوطنية عند تفعيلة.

يقوم المستخدم بتطبيق خطوات سريعة، وبعدها يطبع إشعار الدرجات وفق الفيديو الموضح أدناه.

كانت هذه أبسط خطوات استعلام نتائج نور بالهويه فقط بدون رقم سري، ومن يريد الحصول علي النتائج ١٤٤٢ بسرعة، يمكنه الاحتفاظ بالرابط والعودة مرة أخري حال تفعيل الاستعلام بهويتك.