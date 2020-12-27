تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل دائم، على تطبيق كافة الأحكام التي يفرضها النظام المتبع في التأمينات الاجتماعية، وتنفيذه بكل دقة، ومن تلك الأنظمة مثلا: تحصيل الاشتراكات بصفة دورية من أصحاب الأعمال، القيام بصرف كافة التعويضات اللازمة للمستحقين لها سواء كان المستفيد من المشتركين بالتأمينات أو من أفراد أسرهم ، اضافة لصرف المعاشات للمستحقين من ورثة المتوفي، وغيرها العديد من الخدمات المتنوعة، ليس هذا فقط بل عملت على إتاحة الخدمات التي تقدمها التأمينات أون لاين، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وذلك بهدف تجنب المواطنين بذل مجهود التوجه الى المكاتب من أجل الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة و يحتاج إليها المواطن بصفة دورية، وخاصة في تلك الفترة التي يفضل فيها عدم التواجد في أماكن مزدحمة نهائيا.

متى تستحق المواطنة معاش زوجها الأول بعد زواجها الثاني؟ التأمينات تجيب

ومن الخدمات الهامة التي تقدمها التأمينات هي، متابعة الاستفسارات التي ترد من المواطنين على الحساب الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية على موقع التغريدات ” تويتر”، و الرد عليها بشكل فوري مما يساعد على إيضاح الكثير من الأنظمة و القوانين لمتابعي الحساب،والتي منها ما جاء للحساب عن إمكانية صرف المعاش قبل بلوغ الستين ، اضافة إلى التساؤل حول أحقية المواطنة في معاش زوجها الأول بعد زواجها للمرة الثانية.

حيث كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” عن مدى استحقاق المواطنة لمعاش زوجها الأول المتوفي، وهذا يكون في حالة وقوع الطلاق من زوجها الثاني فقط ،وأشار الحساب إلى أن الأرملة التي تقوم بصرف معاش من زوجها المتوفي ، عند قيامها بالزواج للمرة الثانية يتوقف المعاش ، ولكن في حالة حدوث الطلاق من الزوج الثاني فإنه بالتالي يعود إليها معاش زوجها الأول ويمكنها صرفه مرة أخرى.

من الذي يستحق صرف معاش المتوفي ؟

من ناحية أخرى فقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، عن كافة الأوراق والوثائق المطلوبة حتى يمكن لعائلة المتوفي أن تقوم بصرف المعاش ، و من هم الأشخاص الذي يمكن لهم صرف المعاش ، و هم :

زوجة المتوفى: شرط أن تكون زوجته حتى تاريخ وفاته.

زوج المتوفية : شرط أن يكون عاجزا عن الكسب ، أو بلغ سن الستين و هو لا يعمل.

أبناء المتوفى : في حالة الذكور يجب أن تكون أعمارهم أقل من (21) سنة، ويمكن أن يستمر حتى (26) سنة في حالة دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية، أو اذا كان الابن عاجزًا عن العمل بسبب مــرض مزمن أو عاهـة.

بنات المتوفي: حتى يتم زواجهن.

أبناء وبنات ابن المتوفي: في حالة وفاة الابن أثناء حياة المتوفي،وكان هو المسئول عن إعالتهم حتى تاريخ وفاته.

والد المتوفي: شرط ان يكون غير قادر على العمل أو أنه قد تجاوز الستين .

والدة المتوفي : بشرط أن تكون تحت إعالة المتوفي حتى تاريخ وفاته.

جد المتوفي: شرط أن يكون تحت إعالة المتوفي حتى تاريخ وفاته،وبنفس شروط الأب.

جدة المتوفي: شرط أن تكون تحت إعالة المتوفي حتى تاريخ وفاته.

الأخوة والأخوات للمتوفي:شرط أن يكونوا تحت إعالة المتوفي حتى تاريخ الوفاة.

أما عن المستندات التي كشف عنها مؤسسة التأمينات، فهي كالتالي :

شهادة الوفاة موضحة تاريخ وفاة المشترك.

مستند رسمي بحصر المستفيدين من المعاش وأعمارهم.

وثيقة رسمية تفيد زواج المتوفي.

مستند رسمي يفيد بأن المتوفي كان يعول الشخص طالب الصرف، وهذا لا يطبق على الزوجة والأبناء .

مستند رسمي يفيد بشأن التحاق الأبناء / الأخوة / أبناء الابن الذين تجاوزت أعمارهم عن سن الحادية والعشرين بالدراسة، ويب العلم بأن هذا المستند يتم تجديده سنويًا وحتى انتهاء الدراسة أو حتى يتم المستفيد سن السادسة والعشرين .

مستند رسمي من جميع التقارير الطبية يثبت حالة العجز عن الكسب ، لعرضها على اللجنة الطبية المختصة.

مستند رسمي يفيد أن الأرمل أو الأب أو الجد قد بلغ سن الستين ، و هو لا يعمل.

مستند رسمي يفيد برقم الحساب البنكي الذي سوف يتم تحويل المعاش إليه.

جميع الإثباتات الشخصية لكافة الورثة المستحقين للمعاش، مثل: ( الهوية الوطنية / بطاقة العائلة).

في حالة كان الورثة غير سعوديين ، يجب تقديم الإقرار السنوي في المواعيد المحددة لذلك.