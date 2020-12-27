الأردن : لقاح كورونا يصل الأردن منتصف الشهر المقبل

دوت الخليج :- أعلنت الحكومة أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيصل إلى المملكة منتصف الشهر المقبل، وفق ما أفاد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكوومة علي العايد. وذكر العايد للتلفزيون الأردني مساء الجمعة عبر برنامج "ستون دقيقة" الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن أن اللقاح سيعطى حسب الأولوية لكبار السن والكوادر الطبية وضعفاء المناعة ومن لديهم أمراض مزمنة. وشدد الوزير على أن وجود اللقاح لا يعني انتهاء الوباء، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي هي متطلب رئيس للمحافظة على الوضع الوبائي.

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