البرلمان التركى يقر قانونا لملاحقة المعارضة داخل الجمعيات الأهلية

جدة - نرمين السيد - أقر البرلمان التركى، اليوم الأحد، قانونًا لتشديد القيود على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، ما وصفته جماعات حقوقية بأنه سيعمل على تقييد حريات مؤسسات المجتمع المدنى فى تركيا.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، يسمح القانون الجديد الذى اقترحه حزب العدالة والتنمية، لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات فى "اتهامات بالإرهاب"، كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضاً لهذا القانون والعقوبات التى يفرضها.

وبموجب مشروع القانون الذى تم تمريره اليوم، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أى مستندات. ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف "أى حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال".

كما يفرض القانون الجديد غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة ـ ما يعادل 26500 دولار ـ على أى منظمة يثبت أنها ضالعة فى حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت، وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التى لا تتجاوز 700 ليرة.

وحذرت 7 من منظمات العمل المدنى، منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، فى بيان الأسبوع الماضى، من أن اتهامات الإرهاب فى تركيا تعسفية، وأن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويعاقب من لم تستكمل محاكماتهم بعد.

وقالت المنظمات الدولية: "فى ضوء التحقيقات التى تجرى مع ألوف من ناشطى المجتمع المدنى والصحفيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية فى إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبًا".

كما يحذر معارضون، من أن حكومة أردوغان استخدمت محاولة الانقلاب التى وقعت فى 2016 ذريعة لسحق المعارضة.