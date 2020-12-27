جدة - نرمين السيد - ووفقاً لبيانات الجامعة الأمريكية، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 70.513 حالة وفاة. كما أكدت البيانات تعافى 4.910 أشخاص من إصابتهم بالوباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل 70 ألف وفاة بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.