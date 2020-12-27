الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا

وتشير أحدث بيانات وزارة الصحة الهندية إلى تسجيل 279 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات فى البلاد إلى 147.622 وفاة منذ ظهور الفيروس فى الهند فى ينايرالماضى.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قالت وزارة الصحة الهندية: "لقد حققت الهند إنجازًا مهما فى مكافحة الجائحة العالمية. وتراجعت الإصابات اليومية إلى ما دون 19 ألفاً بعد 6 أشهر".
وتأتى الهند فى الترتيب الثانى عالميًا من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة، بإجمالى إصابات يتجاوز العشرة ملايين إصابة.
كما أكدت الصحة الهندية تراجع عدد الحالات النشطة إلى 278.690، اليوم الأحد، وهو أقل عدد تسجله البلاد منذ 170 يومًا.
وتستعد الحكومة الهندية لتطعيم نحو 300 مليون شخص، بينهم العاملين الصحيين فى الصفوف الأمامية، ومن تتجاوز أعمارهم 50 عامًا، وذلك ضمن مرحلة أولية تستمر من يناير إلى أغسطس المقبلين.
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