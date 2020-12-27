بعد كسر حاجز الـ 3 ملايين حالة.. روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت روسيا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 28284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 29258 إصابة أمس، السبت.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و50248، من بينهم 544641 حالة نشطة، بعد يوم من تجاوزها حاجز الثلاثة ملايين حالة.

وأوضحت الصحة الروسية أن أعراض الإصابة لم تظهر لدى 15% من المرضى الجدد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم، الأحد، في تقريرها اليومي، عن وفاة 552 مصابا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 54778.

وتماثل 24390 مريضا في روسيا للشفاء من العدوى خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى مليونين و450829 حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين جميع أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6620 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبورج (3761 حالة).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت روسيا حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، وهو أول لقاح يسجل ضد الفيروس على مستوى العالم.