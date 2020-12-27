منصة مدرستي: استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق عبر نظام نور 1442 noor results

قمنا بتوفير نتائج الطلاب نظام نور 1442 الفصل الدراسي الأول، هذا بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن اعتماد شهادات طلاب وطالبات المملكة العربية السعودي علي الفور عند انتهاء اختبارات منصة مدرستي النهائية للتعليم عن بُعد، ويمكن بكل سهولة تسجيل دخول ولي الأمر عبر noor results النظام المركزي لطباعة إشعار الدرجات، كما يمكن للطالب استعلام نتائج نور بالسجل المدني فقط وفق التعليمات المرفقة إليكم.

نظام نور برقم الهوية

قامت منصة مدرستي بإنهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وقد وفرت عملية تعليم عن بعد شاملة، بداية من الدروس وحتي فترة الاختبارات، ويمكنكم الآن بكل سهولة الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات برقم الهوية ورمز التحقق كما أكدت وزارة التعليم السعودية، والتي تقوم بتجهيز إشعار الدرجات لملايين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ’’المتوسطة، الثانوية، الابتدائية’’، ويمكنكم دخول منصتي مدرستي عن طريق الخطوات الآتية.

نتائج منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم، أن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق من خلال منصة مدرستي منصتي 1442، يمكن دخولها عن طريق الخطوات الآتيه:

يجب الدخول إلي رابط المنصة الإلكتروني، https://schools.madrasati.sa/.

يجب إجراء تسجيل الدخول مدرستي باستخدام بياناتك الشخصية ’’اسم المستخدم، كلمة المرور’’.

يجب أن لا تنسي إدخال رمز التحقق الظاهر علي الشاشة، وبعدها الضغط علي دخول.

يجب اتباع القواعد المعلنة من وزارة التعليم، والتي تساعدكم في استعلام نتائج نظام نور بالهوية.

تعرفنا علي كيفية تسجيل دخول مدرستي 1442 للنتائج، ونوفر لكم الآن كيفية دخول نظام نور نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط.

شرح استعلام نتائج الطلاب بالهوية

وفرنا لكم الآن شرح سريع ومبسط من أجل الاستعلام بكل سهولة عن النتائج عبر منصة مدرستي، وكذلك تحميل درجات الطلاب من نظام نور المركزي بكل سهولة كالآتي:

تعرفنا علي شرح سريع ومبسط لتحميل الدرجات، والآن نوفر لكم رابط نتائج نور للاستعلام عنها بكل سهولة ويسر.

رابط نظام نور نتائج الطلاب 1442

أكدت الوزارة أن تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري، يكون خلال نهاية الاختبارات، وبعد أن انتهت الاختبارات يمكنكم الدخول والاستعلام وفق الآتي:

يجب الدخول إلي موقع نظام نور 1442 للنتائج، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يجب إدخال البيانات المطلوبة منكم، مثل الرقم الخاص بالهوية الوطنية، ورمز التحقق.

يجب الالتزام بالرابط المخصص للاستعلام بهوية الشخص الوطنية عند تفعيلة.

يقوم المستخدم بتطبيق خطوات سريعة، وبعدها يطبع إشعار الدرجات وفق الفيديو الموضح أدناه.

نؤكد لكم، أن وزارة التعليم أصدرت أمراً لتفعيل رابط نور برقم الهويه بدون رقم سري، وكل ما عليكم هو استعمال الخطوات الاسترشادية المرفقة أعلاه.