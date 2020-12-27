نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 وهنا خطوات تسجيل التطوير المهني والدورات للمعلمين

يقدم نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة لكل المعلمين والمعلمات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وعلى رأسها تسجيل أنشطة التطوير المهني وإدخال الدورات لكل المعلمين خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم السعودية على تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات والارتقاء بالمنظومة عن طريق الدورات وأنشطة التطوير المهني بشكل مستمر عبر رابط موقع نظام فارس على شبكة الإنترنت.

نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

قالت وزارة التعليم السعودية بأنها قد فتحت باب تسجيل أنشطة التطوير المهني وإدخال الدورات التعليمية أمام كل المعلمين والمعلمات وقادة المدارس خلال الفترة المقبلة، مشددة على وجود موعد نهائي لن يتم بعد قبول تسجيل وتسليم أي أنشطة تطوير مهني من قبل هذه الفئات من خلال موقع نظام فارس للخدمة الذاتية.

وأوضحت الوزارة بأنه هناك بعض الخطوات التي يجب على المعلم أو قادة المدرسة اتباعها من أجل تسجيل أنشطة التطوير المهني وعلى رأسها الدخول إلى “رابط نظام فارس الخدمة الذاتية” ومن ثم كتابة كل الأنشطة والدورات التي يرغب في الحصول عليها خلال العام الدراسي الجديد.

تسجيل أنشطة التطوير المهني نظام فارس

بدأ تسجيل أنشطة التطوير المهني وإدخال الدورات على نظام فارس الخدمة الذاتية خلال الساعات الماضية عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وطالبت من المعلمين والمعلمات وقادة المدارس الإسراع في تسجيل الأنشطة والدورات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزارة التعليم السعودية في بيان رسمي لها بأنها حريصة بشكل كبير على استمرار أنشطة التطوير وكذلك دعم المعلمين للحصول على الدورات التعليمية التي تساهم بشكل كبير في رفع كفاءة التعليم داخل المملكة.

طريقة تسجيل الأنشطة والدورات عبر فارس الخدمة الذاتية

وكانت طريقة تسجيل التطور المهني عبر نظام فارس للخدمة الذاتية 1442-2020 قد جاءت على هذا النحو التالي بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية.

سجل دخولك إلى موقع نظام فارس الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

تأكد من كتابة بيانات الدخول بشكل صحيح واضغط على تسجيل الدخول.

اختر خدمة تسجيل الأنشطة الخاصة بالتطوير المهني وإدخال الدورات.

قم بكتابة كل المعلومات والبيانات المطلوبة.

اضغط على “موافقة وإرسال الطلب” من أجل تسجيل أنشطة التطوير المهني على نظام فارس.

ويمكنكم متابعة الصور من أجل الإطلاع بصورة أفضل على طريقة إرسال واعتماد التطوير المهني وإدخال الدورات التعليمية من خلال نظام فارس الخدمة المدنية:

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال من أجل الحديث عن طريقة إرسال واعتماد أنشطة التطوير المهني وإدخال الدورات التعليمية عبر نظام فارس الخدمة الذاتية والتي أعلنت عنها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في غضون الساعات الماضية داخل مختلف أنحاء المملكة.