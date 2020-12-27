الآن نتائج القبول المركزي 2020-2021 بالرقم الامتحاني من خلال رابط دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

نتائج القبول المركزي 2020-2021 بالرقم الامتحاني ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر الأخبار عن إعلان وصدور نتائج القبولات المركزية في العراق 2020 حيث يترقب جميع الطلبة والطالبات نتائج القبول المركزي 2020-2021 بالرقم الامتحاني لطلاب السادس الإعدادي العلمي الأحيائي و التطبيقي والأدبي عبر موقع وزارة التعليم العالي العراقية، وقد أكدت مصادر مُطلعة من داخل الوزارة أنه تم بالفعل الإعلان عن نتائج القبول المركزي 2020-2021 ، ويمكن لجميع الطلبة والطالبات المتقدمين الاستعلام عنها الآن بالرقم الامتحاني من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي وذلك من خلال الرابط المرفق أدناه.

نتائج القبول المركزي 2020-2021 بالرقم الامتحاني

تتوالى عمليات البحث المُكثفة الآن عن نتائج القبول المركزي 2020 من جانب طلبة وطالبات السادس الإعدادي المتقدمين للقبولات المركزية بالجامعات والمعاهد العراقية، وذلك بعد طول انتظار دام فترة كبيرة بعدما انتهت جميع اللجان المختصة من مراجعة وفحص طلبات التقديم للقبول المركزي.

ونحن على موقع ثقفني نُدرك جيداً مدى اهتمام جميع الطلبة والطالبات المتقدمين للقبولات المركزية 2020 بصدور وإعلان نتائج القبول المركزي 2020 بالرقم الامتحاني ، لذلك نوفر لكم الآن رابط نتائج القبول المركزي 2020 في بغداد, صلاح الدين, كركوك, النجف, كربلاء, ونينوي, نتائج القبول المركزي 2020-2021 دهوك, والأنبار, ومحافظة السلمانية، وجميع المحافظات العراقية.

رابط نتائج القبول المركزي 2020 بالرقم الامتحاني

من خلال الرابط البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، يُمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2020 بالرقم الامتحاني، هذا وسنتابع معكم أهم وأخر الأخبار عن التعليم في العراق الشقيق من خلال تقارير متتالية نرصدها لكم عبر موقعنا.

تحديث جديد اليوم 27-12-2020: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق استمارة القبول المركزي الخاصة بمتعلقات الطلاب ذوي الشهداء، وقد دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلبة اللذين لم تظهر لهم نتائج القبول المركزي ٢٠٢٠-٢٠٢١ للتقديم في الاستمارة الإلكترونية (www.dirasat-gate.org) عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر الجاري.