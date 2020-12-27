نظام فارس الخدمة الذاتية ١٤٤٢ وطريقة التسجيل للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

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نظام فارس الخدمة الذاتية يعتبر من أهم الأنظمة التي سَلكتها وزارة التربية والتعليم السعودي بهدف رفع كفاءة المعلم والتطوير من المنظومة التعليمية ومواكبة التطور التكنولوجي وتمثيلاً للرؤية التي تخطو إليها المملكة وتسعى في تحقيقها في عام 2030، يقدم نظام فارس الخدمة الذاتية وهي تُعد مجموعة من بعض الخدمات التي يستفيد بها موظفي العملية التعليمية، فهو يعتبر بمثابة حلقة ربط بين العاملين في المنظومة التعليمية وبين وزارة التربية والتعليم السعودي.رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442
قام نظام فارس التعليمي في يوم الجمعة الماضية الموافقة 25 من شهر ديسمبر الحالي بتفعيل الرابط أمام المعلمين الجدد لتسمح لهم بالتسجيل للحصول على الرخصة المهنية ويعتبر اليوم الأحد الموافق 27 من شهر ديسمبر الجاري هو أخر أيام التسجيل، فيَلزم على جميع المعلمين الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لنظام فارس.كيفية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442؟
- الدخول على الموقع الراسمي لنظام فارس الخدمة الذاتية
- تسجيل اسم المستخدم “user name”
- تسجيل كلمة المرور “password”
- تسجيل رمز التحقق
- الضغط على خانة تسجيل الدخول “login”
- اختيار الخدمة العامة ومنها تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين
- ملئ كافة البيانات بالشكل الصحيح والسليم
- الضغط على خانة تسجيل الطلب.
كما ذكرنا سالفاً أن اختبارات كفايات المعلمين من أفضل الطرق التي تساهم من رفع كفاءة وقدرة المعلم، وتنقسم اختبارات كفايات إلى قسمين قسم تخصصي وهو الذي يشمل 37 قسم مختلف يشمل المفاهيم الرئيسة لكل قسم والاختبار التربوي العام وهو يشمل كل يخص بالمجالات التربوية، ولقد تم تحديد موعد أداء الاختبار التخصصي وهو في يوم 25 من شهر يناير 2021 القادم حتى يوم 31 من نفس الشهر، أما الاختبار التربوي سوف يبدء في يوم 20 شهر مارس وينتهي يوم 27 من نفس الشهر القادم، كما أوضحت الهيئة أن الاختبار عبارة الاختيار من متعدد.المعايير القائمة عليها اختبارات كفايات المعلمين
- المعيار الأول الألتزام بالمبادئ الإسلامية الوسطية وتعزيز الهوية السعودية
- المعيار الثاني هو التطوير و التحسين المهني بشكل مستمر
- المعيار الثالث الربط بين المعلمين التربويين وبين المجتمع
- المعيار الرابع هو التحصيل اللغوي والكمي
- المعيار الخامس المعرفة بالمتعلم وكيفية توصيل المعلومة للمتعلم
- المعيار السادس الإلمام بمحتوى المنهج
- المعيار السابع الإلمام بالطرق التدريسية المختلفة
- المعيار الثامن التخطيط السليم للدرس وتنفيذه
- المعيار التاسع تهيئة البيانات ودعم المتعلمين
- المعيار العاشر التقويم.
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