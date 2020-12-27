الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات محلية بكورونا

جدة - نرمين السيد - أوضحت اللجنة، أن 12 من الحالات الجديدة المكتشفة محلية العدوى، ما يمثل أعلى حصيلة من نوعها فى الصين خلال الشهرين الأخيرين، وتحديدًا منذ 28 أكتوبر الماضى، عندما تم رصد 23 حالة، أما باقى الحالات فهى لأشخاص وافدين من الخارج، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".
كما أكدت اللجنة تعافى 16 مريضًا فى الساعات الأخيرة، ليصل عدد المصابين النشطين فى البلاد إلى 270 حالة، من بينها 3 حالات خطيرة.
ولم تعلن اللجنة الصينية عن تسجيل أى حالات وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 4.634 حالة منذ منتصف مايو الماضى.
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