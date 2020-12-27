جدة - نرمين السيد - أغلقت إدارة السجون الإسرائيلية سجن ريمون بالكامل، اليوم الأحد، فى أعقاب الإعلان عن إصابة عدد من السجانين والسجناء الجنائيين بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت مصادر فلسطينية.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، قال بيان لنادى الأسير الفلسطينى، إن إغلاق سجن ريمون يؤكد تصاعد مخاطر احتمالية انتشار الوباء بشكلٍ واسع بين صفوف الأسرى، وذلك فى ظل استمرار الإعلان عن مزيد من الإصابات بين صفوف السجانين، باعتبارهم المصدر الأول لنقل عدوى الفيروس للأسرى. كما لفت بيان الأسير الفلسطينى إلى أنه سيتم أخذ عينات لعدد من الأسرى خلال هذا اليوم الأحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تغلق سجن ريمون الجنائى بعد تفشى كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.