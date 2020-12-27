أكد الجيش الليبي، اليوم الأحد، على دور القاهرة في تحقيق الأمن القومي لطرابلس، معتبرا أن "مصر شريك حقيقي في الأمن القومي الليبي، وذلك في تصريح خاص لشبكة "العربية".
وكان الجيش الليبي قد علق اليوم، الأحد، على سلسلة التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، صباح اليوم، مؤكدا أن الرد على تركيا سيكون بشكل مناسب وغير متوقع.
وأطلق وزير الدفاع التركي، اليوم الأحد، سلسلة من التهديدات ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس، زعم خلالها أن الجيش الليبي وقواته وداعموه باتو "هدفا مشروعا" في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية.
وادعى أكار، بحسب بيان وزارة الدفاع: "ليعلم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا. ولن يكون أمامهم مكان يفرون إليه إذا هاجموا القوات التركية، وقال إن تركيا ستستهدفهم في كل مكان"، على حد قوله.
وجدير بالذكر أن تركيا هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الليبي: مصر شريك حقيقي في الأمن القومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.