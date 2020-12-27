الجيش الليبي: مصر شريك حقيقي في الأمن القومي

أكد الجيش الليبي، اليوم الأحد، على دور القاهرة في تحقيق الأمن القومي لطرابلس، معتبرا أن "مصر شريك حقيقي في الأمن القومي الليبي، وذلك في تصريح خاص لشبكة "العربية".

وكان الجيش الليبي قد علق اليوم، الأحد، على سلسلة التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، صباح اليوم، مؤكدا أن الرد على تركيا سيكون بشكل مناسب وغير متوقع.

وأطلق وزير الدفاع التركي، اليوم الأحد، سلسلة من التهديدات ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس، زعم خلالها أن الجيش الليبي وقواته وداعموه باتو "هدفا مشروعا" في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية.

وادعى أكار، بحسب بيان وزارة الدفاع: "ليعلم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا. ولن يكون أمامهم مكان يفرون إليه إذا هاجموا القوات التركية، وقال إن تركيا ستستهدفهم في كل مكان"، على حد قوله.

وجدير بالذكر أن تركيا هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا.