العراق يمنح موافقة طارئة لاستخدام لقاح فايزر

أعلن العراق اليوم، الأحد، موافقته على منح موافقة طارئة لاستخدام لقاح فايزر.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق لمواجهة جائحة كورونا في العراق.

وقال البدر، في وقت سابق من اليوم، إن "العراق تعاقد بشكل رسمي مع شركة فايزر وستصل أول دفعة من جرعة اللقاح مطلع العام الجديد"، مشيرًا إلى أن "الجرعة الأولى سيصل تعدادها الى مليون ونصف المليون".

وأشار البدر إلى أن "لقاح فايزر تم تأكيده بانه فعال ضد السلالتين كوفيد - 19 و- 20"، موضحًا أن "وزارة الصحة على تواصل مع منظمة الصحة العالمية بشأن آخر المستجدات بجميع ما يخص كورونا".

وأكد المتحدث باسم الصحة العراقية عدم وجود إصابات بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا في العراق، مشيرةً إلى أن فرض حظر التجوال يعتمد على طبيعة المستجدات الوبائية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبًا.

وأشار "التميمي" إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.