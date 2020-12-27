رئيس الفلبين يهدد واشنطن: أعطونا لقاح كورونا أو ارحلوا من أراضينا

بعث الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، برسالة تهديد للحكومة الأمريكية، مخيرًا إياها، بإنه إما يحصل على مايريده أو لن يحصلوا هم على أي شئ، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال دوتيرتي، إنه سيلغي اتفاقية القوات الزائرة التي تأتي من الولايات المتحدة، مع الفلبين إذا لم تقم واشنطن بتزويد بلاده بلقاحات ضد فيروس كورونا.

طالب دوتيرتي بذلك خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء وخبراء الأمراض المعدية ، بقوله :" نريد أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الولايات المتحدة، أو وقف العمل وإنهاء اتفاقية القوات الزائرة (VFA)".

أضاف الرئيس الفلبيني: "ستنتهي اتفاقية القوات الزائرة، وإذا لم يتمكنوا من تقديم ما لا يقل عن 20 مليون جرعة من اللقاحات، فمن الأفضل لهم الخروج".

أكد دوتيرتي "إن عدم وصول لقاح، يعني إنه لا بقاء لك هنا".

ووجه دوتيرتي، بإنهاء الاتفاقية منذ فبراير الماضي، ردًا على إلغاء تأشيرة الولايات المتحدة للسيناتور، رونالد ديلا روزا، قائد الشرطة السابق الذي قاد حرب الرئيس دوتيرتي القاسية على المخدرات.

وتراجعت الفلبين في يونيو الماضي، عن موعد إنهاء الاتفاقية الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في أغسطس، ويقوم دوتيرتي بالضغط على أمريكا من خلالها، وهي الاتفاقية التي وقعت في عام 1998، ومنحت الوضع القانوني للقوات الأمريكية في الفلبين.

وسبق إن طالب الرئيس دوتيرتي واشنطن بالحصول على لقاحات كورونا مجانًا من دون مقابل.