البرلمان التركي يقر قانونا يعزز من قبضة السلطات على الجمعيات الأهلية

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أحمد جودة - القاهرة - أقر البرلمان التركي، اليوم الأحد، قانونًا يعزز من قبضة السلطات على الجمعيات الأهلية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أفادت القناة بتقديم مذكرة لرئاسة البرلمان التركي لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرًا.

وقد طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بإنهاء وجود القوات التركية في طرابلس، معربًا عن قلقه حيال وجود قوات أجنبية في ليبيا

ودعا مسؤولون بالخارجية الأمريكية، في وقت سابق، بشكل أكثر مباشرة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في ليبيا.

وقد أعلن البرلمان التركي، موافقته على إرسال قوات تركية إلى دولة ليبيا الواقعة في شمال أفريقيا.