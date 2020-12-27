سلطنة عُمان تقرر إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ إلى البلاد والخروجِ منها

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أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة العليا في سلطنة عُمان، اليوم الأحد، إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ إلى البلاد والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ يوم 29 ديسمبر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في سلطنة عمان، منذ جائحة كوفيد 19 وحتي الان إلي 83769 حالة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في السلطنة.

ووفقًا لوزارة الصحة الصحة العمانية، بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد داخل السلطنة منذ تفشي الجائحة 609.

وكشفت الصحة العمانية، في تقرير لها، أن نسب الشفاء في السلطنة منذ بداية الفيروس وحتي الأن إرتفع الي 78386 حالة بنسة شفاء بلغت 93.6 %.