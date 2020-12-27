أخبار اليمن : إصابات كورونا تتجاوز 80.7 مليون حالة عالمياً

إصابات كورونا تتجاوز 80.7 مليون حالة عالمياًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن حصيلة المصابين تجاوزت 80 مليونا و720 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد على 56 مليونا و911 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس نحو مليون و765 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة فقد سجلت دول العالم السبت، 451 ألف و472 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,111 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (339,921 وفاة)، والبرازيل (190,815 وفاة)، والهند (147,659 وفاة)، والمكسيك (122,026 وفاة)، وإيطاليا (71,620 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (19,433,847 إصابة)، والهند (10,188,392 إصابة)، والبرازيل (7,465,806 إصابات)، وروسيا (3,021,964 إصابة)، وفرنسا (2,550,864 إصابة).