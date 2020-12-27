دول أوروبا تبدأ اليوم حملة تطعيم شاملة ضد كورونا

دول أوروبا تبدأ اليوم حملة تطعيم شاملة ضد كورونابدأت الدول الأوروبية اليوم الأحد، حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا، معتمدة اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، تزامنا مع القيود المشددة بسبب تدهور الوضع الوبائي.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" أنه من المقرر أن تبدأ عدد من الدول الأوروبية حملة تلقيح شاملة اليوم، ومن بين هذه الدول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.

وأشارت إلى أن إيرلندا، ستبدأ حملة التطعيم في 30 ديسمبر، وفي بلجيكا من المقرر أن تنطلق الحملة غدا الاثنين.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعربت في وقت سابق عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم هذه ضد الفيروس في 27-29 ديسمبر الجاري.

ويذكر أن دول الاتحاد الأوروبي لم تستطع البدء في التطعيم الشامل قبل الموافقة على الدواء من قبل الجهات الصحية المعنية في الاتحاد الأوروبي.. وقد سمحت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي، بدخول لقاح "فايزر - بيونتيك" إلى السوق الأوروبية، بعد تقييم إيجابي من وكالة الأدوية الأوروبية (إي إم إيه).