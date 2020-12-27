جدة - نرمين السيد - هدد المسؤول الأمنى لكتائب حزب الله فى العراق، أبو على العسكرى، بقطع أذنى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وإهانته إذا ما استمر فى استهداف الميليشيات الإرهابية فى العراق.





ووفقًا لموقع "بغداد بوست" العراقى، جاءت تهديدات المسؤول الأمنى للكتائب المدعومة من إيران فى العراق، متوعدًا بـ"قطع أذنى الكاظمى"، ومطالبًا إياه بعدم اختبار "صبر المقاومة"، على حد تعبيره. وكتب العسكرى فى تغريدة له على "تويتر"، إن "المنطقة اليوم تغلى على صفيح ساخن، وإن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعى ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو، بأن لا نكون الطرف البادئ لها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب الله يهدد رئيس وزراء العراق بقطع أذنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.