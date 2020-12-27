عاجل.. السعودية تعلن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز

جدة - نرمين السيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز فى مواقع مختلفة من أراضى المملكة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز فى مواقع مختلفة من أراضى المملكة. وبحسب "العربية"، أوضحت وزارة النفط السعودية أن اكتشافات للزيت والغاز جاءت فى شمال غرب الظهران، وشمال غرب رفحاء وجنوب غرب حقل الغوار.

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