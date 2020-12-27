الجيش اليمنى : إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثى فى تعز

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال المركز الإعلامى لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمنى، إن دفاعات التحالف العربى أسقطت طائرة مسيرة لميليشيات الحوثى فى سماء مدينة المخا بالساحل الغربى.
وأوضح المركز أنه تم استهداف الطائرة أثناء تحليقها فوق مدينة المخا، غربى تعز، الخاضعة لسيطرة الجيش الحكومى، والتى شهدت إسقاط العديد من الطائرات المسيرة خلال الشهر الماضى.
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