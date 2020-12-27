الكويت.. السجن 7 سنوات لمسؤولين سابقين في الحكومة

أصدر القضاء الكويتي، اليوم، الأحد، أمرا بحبس وكيلي وزارة سابقين لمدة 7 سنوات، وذلك في واحدة من قضايا الاعتداء على المال العام.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قضت محكمة الجنايات بحبس الوكيلين السابقين في وزارة الصحة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة بعزل الوكيلين من الوظيفة، على خلفية إدانتهما في قضية "الاستيلاء على المال العام".

وجدير بالذكر أن هناك قضايا أخرى مماثلة ضد الوكيلين وقياديين آخرين منظورة بالمحاكم.

وفي سياق آخر، أعلن النائب بدر الملا عن انتخابه رئيسًا للجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتزكية النائب بدر الداهوم مقررًا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور جميع أعضائها.

وأضاف أن علينا التعامل بشكل مختلف مع تقارير الجهات الرقابية طبقًا لما تثيره هذه الجهات من ملاحظات، مشيرًا إلى انه كان مقررًا للجنة التحقيق في القطاع النفطي في المجلس السابق ورئيسًا للجنة التحقيق في الخطوط الكويتية وبفضل تقارير الجهات لرقابية أحلنا تقارير عدة إلى النيابة العامة وهيئة «نزاهة»، لذلك سيكون الوضع مختلفًا لجهة تفعيل الرقابة وصولًا إلى أن تكون لدينا إجراءات فاعلة من برلمان فاعل.