لمدة عام.. أكبر حملة تطعيم بـ كورونا في دبي تستهدف 70% من السكان

أكدت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة بالإمارات، الدكتورة فريدة الخاجة، أن حملة التطعيم بلقاح فايزر ستستمر لمدة عام.
ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، تستهدف حملة التطعيم 70% من سكان دبي للوصول للوقاية المجتمعية.
وكانت هيئة الصحة بدبي بدأت بالتعاون مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، أضخم حملة من نوعها على مستوى المنطقة ضد فيروس كورونا، من خلال التطعيم بلقاح فايزر بيونتيك، في 5 مراكز صحية إضافة لمستشفى حتا.
ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، شهدت المراكز الستة منذ بداية إطلاق الحملة، إقبالًا شديدًا من المواطنين والمقيمين وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.
وأعطت الهيئة الأولوية في المرحلة الأولى لفئتين، هما الأولى كبار السن من المواطنين والمقيمين فوق 60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.
وبعد ذلك الفئة الثانية خط الدفاع الأول في القطاعين العام والخاص، والفئة الثالثة الموظفون في الوظائف الحيوية والحساسة، والفئة الرابعة كل من يرغب بأخذ اللقاح وستكون أولوية التطعيم للفئات الثلاث الأولى.
وكانت هيئة دبي أعدت خطة تفصيلية بخطوات وآليات التطعيم، والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى، وذلك عقب اعتماد لقاح فايزر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتسجيله من قِبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات.
وأوضحت الهيئة أن التطعيم اختياري، ويمكن الحصول على لقاح فايزر عبر مواقع التطعيم وفقًا للخطة المُعتمدة.
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