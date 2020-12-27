نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تحبط هجومًا بالقنابل اليدوية على معبد هندوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحبطت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، هجوما على أحد معابد منطقة ميندهار ببونتش، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وأعلنت الشرطة الهندية، أنها اعتقلت شخصين، وصفتهما بالإرهابييْن، اعترف أحدهما خلال استنطاقه بأنه مكلف بإلقاء قنابل يدوية بداخله.

كشفت الشرطة الهندية، أن هاتف الإرهابي المفترَض كان يتضمن، على حد تأكيدها، تسجيل فيديو لكيفية استخدام القنابل اليديوية. وأوضحت الشرطة الهندية أن المعتقليْن في هذه القضية ينتميان إلى التنظيم المعروف بـ: "قوة جي آند كي غزنوي" (J&K Ghaznavi Force) المدعوم من باكستان.

وكان راميش كومار أنغرال، المسؤول في الشرطة في منطقة بونتش، قال بهذا الشأن: "في حوالي الساعة 8 مساءً يوم السبت ، تم القبض على المشتبه بهما، مصطفى إقبال ومرتضى إقبال، وكلاهما ابنا محمد ياسين الساكن في كيري غالهوتا بمنطقة غورساي في بونش، من قبل مجموعة العمليات الخاصة" مضيفا لصحيفة "هندوستان تايمز" بأن التحقيق معهما كشف عن اتصال "مشبوه" مع شخص رقم هاتفه باكستاني.