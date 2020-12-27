رابط نظام فارس الجديد.. طريقة تسجيل ساعات التطوير المهني عبر sshr.moe.gov.sa

رابط نظام فارس الجديد sshr.moe.gov.sa هو عبارة عن أحد الأنظمة التي استحدثتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، لخدمة العاملين في الوظائف التعليمية، سواء العاملين في الكادر التعليمي من معلمين أو معلمات، أو الإداريين العاملين لدي وزارة التعليم، حيث يقدم نظام فارس الخدمة الذاتية مجموعة من الخدمات لهؤلاء العاملين من شاغلي الوظائف التعليمية، مثل الاستعلام عن الرواتب من كشف الرواتب، تحديث البيانات، بيان الانتدابات..إلخ، وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة التعليم عن قرب انتهاء المدة الممنوحة للسادة المعلمين والعاملين في مجال الوظائف التعليمية من أجل تسجيل التطوير المهني وإدخال الدورات، حيث أن أخر موعد لعملية تسجيل التطوير المهني وإدخال الدورات هو يوم الخميس المقبل الموافق 31 ديسمبر 2020 وذلك عبر الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442.

طريقة تسجيل التطوير المهني وإدخال الدورات عبر نظام فارس الخدمة الذاتية 1442:-

نظراً لتعطل الموقع الإلكتروني لنظام فارس الخدمة الذاتية لمدة ثلاثة أيام تقريباً، فقد أكدت وزارة التعليم السعودية، عن عودة نظام فارس الخدمة الذاتية للعمل مرة أخرى ودعت جميع السادة المعلمين والمعلمات وكافة شاغلي الوظائف التعليمية إلى الإسراع في الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية لتسجيل التطوير المهني وإدخال الدورات وذلك عبر إتباع مجموعة الخطوات الآتية:-

الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

قم بتسجيل الدخول عن طريق تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للمعلم أو للموظف.

يتم الضغط على صلاحيات الخدمة الذاتية للموظف

أختر التطوير المهني للمعلمين ثم الضغط عليه.

قد يطلب النظام منك قبل الدخول إلى الخدمة وضع رقم الهاتف قم بتسجيل رقم الهاتف الجوال ثم أضغط على حفظ، وستجد أمامك إقرار قم بالموافقة على هذا الإقرار ثم الحفظ.

يتم الانتقال إلى بيانات الأنشطة التطوير المهني.

قم بالضغط على إضافة ثم أكتب أسم النشاط أو الدورة ثم الجهة التي تم الحصول على الدورة منها ثم تاريخ الدورة وعدد الساعات.

قم بعمل حفظ يأتيك سطر أخر لإضافة الدورة الثانية قم بإدخال بياناتها وأضغط على حفظ.

ويمكن معرفة آلية رصد ساعات أنشطة التطوير المهني وأيضاً ضوابط التطوير المهني والأنشطة المعتمدة من الكتاب التالي الصادر من قبل وزارة التعليم كما يلي:-