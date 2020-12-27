ميسي يغازل غوارديولا.. ويفتح الباب لـ"صفقة القرن"

أشاد نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة بمدربه السابق بيب غوارديولا، الذي عمل تحت قيادته في النادي الكتالوني ما بين 2008 و2012 ووصفه بأنه متميز في مجال التدريب.

ويتوقع أن تعزز هذه التصريحات التكهنات التي تحدثت عن إمكانية انضمام ميسي إلى فريق غوارديولا الحالي مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وكان ميسي، أحد أهم أعمدة تشكيلة برشلونة، تحت قيادة غوارديولا والتي حصدت 14 لقبا كبيرا خلال هذا الفترة، وتحدثت تقارير عن إمكانية انتقال ميسي إلى سيتي بعد تمديد عقد المدرب الإسباني مع النادي الإنجليزي حتى نهاية موسم 2022-2023.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي وقد سبق وحاول الرحيل قبل بداية هذا الموسم، لكنه قرر الانتظار حتى نهاية التعاقد.

ونقلت قناة تلفزيونية إسبانية عن ميسي قوله: "بيب صاحب أسلوب متميز" في التدريب.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني المخضرم "إنه يقدم لك الصورة واضحة. صورة تتضمن كيفية الإعداد للمباريات دفاعيا وهجوميا ويقدم لك صورة دقيقة للمباراة مقدما ويشرح لك كيف تهاجم وتحقق الفوز".

وأردف ميسي قائلا: "حالفني الحظ بالعمل تحت قيادته وتحت قيادة لويس إنريكي لأنهما أفضل مدربين وساعداني في التطور بدنيا وذهنيا كما تعلمت منهما الحنكة الفنية".

وقال غوارديولا في الشهر الماضي إنه كمشجع لبرشلونة يتمنى أن يستمر ميسي في صفوف النادي الكتالوني حتى نهاية مسيرته كلاعب.