العراق يوافق على لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم الهيئة، سيف البدر، إن" الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام اللقاح المنتج من شركة فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا فى العراق".

وفى بيان سابق، أكد وزير الصحة العراقى حسن التميمى، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبًا، لافتًا إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

وأشار التميمى فى بيانه، إلى أن الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ لقاح كورونا فى بغداد والمحافظات، وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد.