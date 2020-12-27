بشرى سارة.. العالم ينتظر لقاح كورونا المعجزة.. وهذا موعد صدوره

وفقًا لصحيفة صنداي تليجراف، يمكن طرح لقاح أكسفورد اعتبارًا من 4 يناير.
وفي الوقت نفسه، يدعو العلماء الحكومة البريطانية إلى وضع الدولة بأكملها تحت قيود الإغلاق من المستوى 4، والتي ستشهد إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية وخدمات الاتصال الوثيق وأماكن الترفيه والتسلية إلى جانب قطاع الضيافة.
وسبق وذكرت بلومبرج في تقريرٍ لها، إنه يمكن الاحتفاظ بلقاح أكسفورد في درجة حرارة الثلاجة، مما يسهل نقله وتخزينه على مستوى العالم، وهو ما قد يجعله لقاح كورونا الأفضل للعالم.
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