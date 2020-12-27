قبل نهاية 2020.. تحرك عاجل للرئيس السوري من أجل أصحاب المنشآت في المناطق المحررة

استبق الرئيس السوري، بشار الأسد، قرب نهاية عام 2020، بتحركات سارة للمواطنين.
وأصدر الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بإعفاء كل صاحب عمل مشترك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تأخر عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عماله.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، يقضي المرسوم بإعفاء كل صاحب عمل مشترك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تقع منشأته في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019، من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليه بسبب تأخره عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عماله، إذا سددت خلال عام، من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وأضاف المرسوم أنه لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية متضمنًا الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وحسب المرسوم، لا ترد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشكلة بالنظر بطلبات وقف العمل للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية الواقعة في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 ويحدد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما تحدد المناطق المحررة بقرار من وزير الدفاع السوري.
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