مصرع 37 شخصا على الأقل في حادث تصادم حافلة بالكاميرون

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بمصرع 37 شخصًا على الأقل جراء حادث تصادم حافلة في الكاميرون.

وفي سياق آخر، تعرضت سفينة شحن تابعة لشركة ايه بي مولر ميرسك الدنماركية، لهجوم قبالة ساحل غرب أفريقيا.

وقالت الشركة: "مجرمين" اعتلوا ظهر السفينة أمس السبت نحو الساعة الثانية ونصف بالتوقيت المحلي، وهى في طريقها من مدينة تيما في غانا إلى كريبي في الكاميرون"، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.