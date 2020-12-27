بعد طول انتظار.. روسيا تعلن موعد انطلاق حملات التطعيمات الوطنية

أعلنت السلطات الروسية أنها ستبدأ تطعيم سكان العاصمة موسكو التي يتفشى فيها الوباء بأكثر من غيرها من المدن الروسية، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

قال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، إن بدء حملة تطعيم المسنين في موسكو ضد فيروس كورونا المستجد، طوعا ومجانا، الأسبوع المقبل.

وأكد سوبيانين اليوم الأحد فتح باب التسجيل لتطعيم السكان فوق سن الـ60 عاما اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وصادقت وزارة الصحة الروسية على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في تلقيح المواطنين المسنين، اعتمادا على نتائج اختباراته السريرية.

وسجلت موسكو منذ تفشي الوباء 786204 إصابات مؤكدة بالفيروس، منها 10913 حالة وفاة، و604604 حالات شفاء.

ورصدت السلطات الصحية في موسكو في 24 ديسمبر قفزة غير مسبوقة بـ8203 إصابات جديدة خلال 24 ساعة، لكن معدل الإصابات اليومية تراجع منذ ذلك الحين إلى 6620 حالة خلال اليوم الأخير.

وتجاوزت روسيا حاجز ثلاثة ملايين إصابة ما يجعلها من أكبر دول الوباء في العالم.