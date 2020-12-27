رئيس وزراء التشيك أول متلق للقاح كورونا في بلاده

تلقى رئيس وزراء جمهورية التشيك ، أندريه بابيش ، لقاح فيروس كورونا المستجد من شركة فايرز بيونتيك، وفقًا لشبكة CNN الأمريكية، التي قالت إنه بذلك يكون أول شخص في بلاده يتلقى المصل الحامي من الوباء القاتل للكثيرين.

وتم إعطاء الجرعة الثانية للبلاد إلى المحارب السابق إميليا سيبيكوفا.

أطلق الاتحاد الأوروبي برنامجه للتلقيح الشامل في نهاية هذا الأسبوع ، بعد الموافقة على اللقاح في 21 ديسمبر.

وبدأت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا أيضًا حملتها الأولى من لقاحات Pfizer / BioNTech يوم الأحد.

وقال بابيش إن إجمالي 355 ألف جرعة ستقدم في ديسمبر ويناير ، وفقًا لشبكة سي إن إن .

تعرض الزعيم التشيكي لانتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة ، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد .

رفض بابيش فرض قواعد أكثر صرامة على السكان ، مشيرًا إلى الحاجة إلى حماية اقتصاد البلاد.

لكن القرار - الذي تناقض في بعض الحالات مع رأي الخبراء - أدى إلى انتشار الفيروس على نطاق واسع.

في النهاية تم فرض قيود صارمة في البلاد في محاولة لتدارك التفشي.

في أكتوبر، اعترف بابيش بأنه وحكومته ارتكبوا أخطاء في التعامل مع تفشي المرض وناشد الناس لاتباع القواعد.