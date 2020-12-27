التشيك تفرض حالة الإغلاق الكامل حتى 10 يناير المقبل لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو (براغ الدولى) أنه من المقرر فرض الإجراءات حتى الـ10 من يناير المقبل، حتى تتمكن الحكومة من تقييم الوضع، لافتا إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت بتعويض كافة المتضررين من الإغلاق الكامل، مثل المحال التجارية.

وأوضحت الحكومة، أنه سيتم تفعيل الدراسة عن بعد مع عودة الدراسة فى المدارس فى الرابع من يناير المقبل، باستثناء الصف الأول والثانى الإبتدائى.

جدير بالذكر أنه تم مد حالة الطورائ فى التشيك حتى 22 من يناير المقبل.