فرار مئات البريطانيين من حجر صحى فى سويسرا

وقال المتحدث باسم البلدية التى يقع بها المنتجع الذى يحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين، جان مارك ساندوز، إن بعضهم عاود الظهور فى فرنسا.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد حددت السلطات السويسرية هوية 420 زائرًا من بريطانيا تم إخضاعهم للحجر الصحى قبل عيد الميلاد، إلا أن نحو 50 منهم غادروا على الفور، ومن بين الـ 370 الآخرين، لم يعد هناك سوى أقل من 12 شخصًا حتى اليوم الأحد.
وأعرب ساندوز عن تفهم غضب هؤلاء البريطانيين، وانتقد بشدة ذلك الحجر الذى تم فرضه على عجل وبأثر رجعى على الأشخاص القادمين من بريطانيا.
وكانت سويسرا أعلنت تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وجنوب إفريقيا فى 20 ديسمبر الجارى، بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا فى البلدين، وسط مخاوف من قدرة الانتشار السريعة للسلالة الفيروسية الجديدة.
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