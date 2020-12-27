فيديو.. عمرها 96 عامًا.. مسنة تدشن حملة التلقيح ضد كورونا بإسبانيا

جدة - نرمين السيد - بث التلفزيون الوطنى الإسبانى، صباح الأحد، أول عملية تطعيم ضد وباء كورونا تمت بلقاح "فايزر- بيونتيك"، المعتمَد من طرف الاتحاد الأوروبى، جرت على مُسِنة فى الـ 96 من العمر.





وبهذه العملية الرمزية التى نُفِّذت على السيدة المسنة، آراثيلى روساريو إيدالغو، فى أحد مراكز رعاية المُسِنّين بمنطقة "غوادا لاخاره" (وادى الحجارة)، وسط البلاد، تنطلق حملة التلقيح فى إسبانيا على غرار بقية دول الاتحاد الأوروبى التى تسلمت، مبدئيا، دفعاتها الأولى من لقاح "فايزر-بيونتيك" بين الجمعة والسبت، على أن تشرع فى تطعيم مواطنيها الراغبين تدريجيا ابتداء من اليوم الأحد، مع إعطاء الأولوية للمسِنّين وذوى الصحة الهشة، وعمال قطاع الصحة فى المستشفيات. وتلت السيدة روساريو إيدالغو، فى تدشين حملة التلقيح بإسبانيا السيدة الأخرى، مونيكا تابياس، العاملة بالمركز ذاته الخاص بالمسنين والبالغة من العمر 48 عاما. وأعلنت السلطات الصحية الإسبانية، مساء السبت، تشخيصها 4 إصابات بفيروس كورونا المتحوّر من نفس سلالة الفيروس البريطانى، وأكدت أنه سريع العدوى، لكنها طمأنت المواطنين بأنه ليس أكثر خطرا.

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