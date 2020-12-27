البرلمان العربى : نرفض تهديدات وزير الدفاع التركى والتدخل فى الشأن الليبى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى، رفضه التام للتصريحات العدائية والتهديدات التى أطلقها وزير الدفاع التركى خلال زيارته الاستفزازية التى قام بها مؤخراً إلى ليبيا، ومن قبلها إقرار البرلمان التركى إبقاء الجنود الأتراك فى ليبيا لمدة 18 شهرًا.





وشدد رئيس البرلمان العربى على أن هذه التصرفات تمثل جميعها تعديا مباشراً على سيادة ليبيا وانتهاكاً صارخاً لأمنها القومى، وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولى بشأن حظر توريد السلاح وإرسال المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا.

وأضاف أن زيارة وزير الدفاع التركى إلى ليبيا والتهديدات التى أطلقها خلالها وتصعيد تركيا من تدخلاتها السافرة فى الشأن الداخلى الليبى، تأتى فى وقت يستمر فيه تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا فضلاً عن إتمام أول عملية لتبادل الأسرى بين الأطراف الليبية يوم أمس السبت وهو ما يكشف عن النوايا التركية الخبيثة لعرقلة كافة جهود حل الأزمة سياسياً فى ليبيا، وإصرارها على إفشال المسار السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة وإبقاء الصراع الليبى مفتوحاً إلى أجل غير مسمى بما يتماشى مع أطماعها فى ثروات ومقدرات الشعب الليبى.

وطالب رئيس البرلمان العربى، مجلس الأمن الدولى بالتحرك الفورى والعاجل لإيقاف التدخلات التركية المتكررة فى الشئون الداخلية الليبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرد المرتزقة والمقاتلين الأتراك والأجانب من الأراضى الليبية، ضمانا لسيادة ليبيا على كامل أراضيها، وتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل سياسى ونهائى للأزمة بإرادة ليبية خالصة بعيدا عن أية تدخلات خارجية.

ودعا العسومى جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أى اعتبار من خلال الاستمرار بشكل فاعل فى الحوار السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة.

وأعرب عن دعم البرلمان العربى التام وتأييده المطلق للجهود المخلصة التى تبذلها الدول العربية لحل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الجهود التى تبذلها كل من مصر والمغرب وتونس، ودعمها الدائم للتوصل إلى حل سياسى شامل ونهائى للأزمة، مُثمناً الدور الكبير الذى قامت به هذه الدول فى استضافة العديد من جولات الحوار بين الأشقاء الليبيين، مضيفاً أن هذه الجهود المُقدرة كان لها الدور الأكبر فى تهيئة الأجواء وتوفير المتطلبات الداعمة لاستمرار الحوار السياسى القائم الذى ترعاه الأمم المتحدة حالياً بين الأطراف الليبية.

وفى السياق ذاته، أكد العسومى استعداد البرلمان العربى التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة للجهود التى تبذلها الدول العربية فى هذا الشأن بهدف التوصل إلى إلى حل وطنى متكامل للأزمة الليبية على صعيد مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وعلى نحو يحفظ أمن ليبيا واستقرارها، ويصون وحدتها الداخلية والحفاظ على مقدراتها ويضمن سيادتها الكاملة، ويضع حداً لجميع صور وأشكال التدخل الخارجى فى الشأن الليبى الداخلى.