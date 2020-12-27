الأردن يسجل أول إصابتين بسلالة كورونا البريطانية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير الصحة الأردنى، نذير عبيدات، أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا.





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