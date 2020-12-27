إصابة أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثى بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب البرغوثى على صفحته فى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه "ورغم اتباع كل وسائل الوقاية والالتزام، تسلل الفيروس إلى". وأضاف أن "الأعراض غير مقلقة والحمد لله، ولكن أرجو من كل من التقى بى خلال الأسبوع الماضى إجراء الفحص واتباع وسائل الحماية".

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